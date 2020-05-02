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السبت 02 مايو 2020 الموافق 09 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار بأسوان

السبت 02/مايو/2020 - 02:55 م
القطار
القطار
إسراء توفيق
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لقى شاب مصرعه، السبت، دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وذلك بمنطقة الكاجوج بمركز كوم أمبو بأسوان.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالى لمركز شرطة كوم أمبو، بوقوع حادث اصطدام شاب بالقطار على شريط السكة الحديد بمنطقة الكاجوج- دائرة المركز.

وبناءً على تعليمات مدير الأمن بسرعة الانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير القطار رقم 81 مميز أسوان- القاهرة، اصطدم "م.ع.م"، 29 عامًا، معاق ذهنيًا، مقيم بالكاجوج دائرة المركز، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمحل البلاغ، واستأنف القطار سيره دون توقف، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصابته وهى (تهتك وكسور بالرأس والجزء السفلي من الجسم)، بالتنسيق مع النيابة العامة تم نقله إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو المركزي.

وبسؤال والد المُتوفي، 61 عامًا، بالمعاش، مقيم بذات العنوان، أيّد ما جاء بالفحص ولم يشتبه في وفاته جنائيًا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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