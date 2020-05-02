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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

باكيات جديدة للبائعين بسوق «العجيزي» بطنطا

السبت 02/مايو/2020 - 02:47 م
العجيزي
العجيزي
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أكد طارق رحمى، محافظ الغربية، أنه تم رفع الباعة الجائلين بميدان ستوته وسوق الحكمة، وجارٍ تسكينهم فى باكيات تم تخصيصها لهم بموقف العجيزي وأعطاهم مهلة 3 أيام للنقل.

وأوضح محافظ الغربية أنه تم تجهيز الباكيات للبائعين بكافة المستلزمات التى يحتاجونها، باعتبارها أنسب الحلول لعدم التأثير على مصادر دخلهم، وذلك فى إطار المجهودات التى تنفذها المحافظة حرصا على سلامة المواطنين ومنع الزحام للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إحداث السيولة المرورية بتلك المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية، اليوم، بمدينة طنطا، والتي رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، حيث قاد خلالها حملة مكبرة للتطهير ورفع الإشغالات وإزالة الأسواق العشوائية بميدان ستوته وسوق الحكمة وميدان السيد البدوي وشارع الخان.

وشدد رحمي على رئيس حي أول وثان طنطا ضرورة المتابعة اليومية للحالة العامة للشوارع ورفع القمامة والإشغالات أولًا باول، واستمرار حملات النظافة والتطهير، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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