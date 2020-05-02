الرئاسة اللبنانية تنفى أنباء ترميم وإضافة غرف للقصر الجمهورى
السبت 02/مايو/2020 - 02:45 م
مروة عنبرطباعة
نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، الأنباء التى ترددت حول إضافة غرف وتوسيع أجزاء فى القصر الجمهورى اللبنانى.
ونفى المكتب ما نشر، اليوم السبت، على صفحة أحد المواقع الالكترونية من أن القصر الجمهوري اختار شركة لتجهيز المقر الرئاسي في بيت الدين، وإضافة غرف فيه وتوسيع أجزاء منه.
وأوضح مكتب الإعلام، فى بيان له، أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلًا، لأن رئاسة الجمهورية لم تدخل على القصر التاريخي أي تعديلات باستثناء عمليات الترميم الدورية التي تمت في صيف 2018، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.
وطالب مكتب الإعلام وسائل الإعلام بتوخي الدقة في ما تتناقله من أخبار، خدمة للحقيقة، فإنه دعا كل هذه الوسائل إلى مراجعته في ما يتعلق بالأخبار المتصلة برئاسة الجمهورية، وذلك قبل نشرها.
ونفى المكتب ما نشر، اليوم السبت، على صفحة أحد المواقع الالكترونية من أن القصر الجمهوري اختار شركة لتجهيز المقر الرئاسي في بيت الدين، وإضافة غرف فيه وتوسيع أجزاء منه.
وأوضح مكتب الإعلام، فى بيان له، أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلًا، لأن رئاسة الجمهورية لم تدخل على القصر التاريخي أي تعديلات باستثناء عمليات الترميم الدورية التي تمت في صيف 2018، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.
وطالب مكتب الإعلام وسائل الإعلام بتوخي الدقة في ما تتناقله من أخبار، خدمة للحقيقة، فإنه دعا كل هذه الوسائل إلى مراجعته في ما يتعلق بالأخبار المتصلة برئاسة الجمهورية، وذلك قبل نشرها.