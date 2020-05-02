الرئاسة اللبنانية تنفى أنباء ترميم وإضافة غرف للقصر الجمهورى

نفى مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ اللبنانية، الأنباء التى ترددت حول إضافة غرف وتوسيع أجزاء فى القصر الجمهورى اللبنانى.ونفى المكتب ما نشر، اليوم السبت، على صفحة أحد ​المواقع الالكترونية​ من أن ​القصر الجمهوري​ اختار شركة لتجهيز المقر الرئاسي في ​بيت الدين​، وإضافة غرف فيه وتوسيع أجزاء منه.وأوضح مكتب الإعلام، فى بيان له، أن هذا الخبر عار من ​الصحة​ جملة وتفصيلًا، لأن رئاسة الجمهورية لم تدخل على القصر التاريخي أي تعديلات باستثناء عمليات الترميم الدورية التي تمت في صيف 2018، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.وطالب مكتب الإعلام ​وسائل الإعلام​ بتوخي الدقة في ما تتناقله من أخبار، خدمة للحقيقة، فإنه دعا كل هذه الوسائل إلى مراجعته في ما يتعلق بالأخبار​ المتصلة برئاسة الجمهورية، وذلك قبل نشرها.