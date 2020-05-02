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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن»: القوات المسلحة لا تزال في حرب مع الإرهاب

السبت 02/مايو/2020 - 02:43 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
حسين العمدة
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أكد الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، على أهمية النصر العظيم الذي حققه الجيش المصري في العاشر من رمضان على العدو الإسرائيلي الغاشم، إذ أعاد الهيبة العسكرية المصرية بوجه خاص والعسكرية العربية عامة، واعطي درس قاسيًا للعدو المتغطرس واثبت للعالم أجمع أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض وإنهم قادرون على التفوق وتحقيق النصر في كل الظروف وهو ما تحقق يوم العاشر من رمضان وهم صائمون.

وأضاف "رئيس حزب حماة الوطن"، فى بيان له اليوم، أن حرب السادس من أكتوبر ستظل علامة بارزة وحدثًا خالدًا في ذاكرة الوطن ووجدانه، حيث غيرت مفاهيم القتال المعروفة وقلبت موازين العالم، كما غيرت مجرى التاريخ المصري من خلال البطولات والمعارك التي خاضتها الدولة المصرية، خاصه أن القوات المسلحة أعادت ترتيب أوراقها على تخطيط علمى وتسليح الجيش والاعتماد على الكفاءات مع وقوف الشعب بكل فئاته خلف القوات المسلحة وتقديم كل الدعم لهم ماليا ومعنويا من أجل استرداد الأرض هذا بالإضافة إلى خطة الخداع الاستراتيجي التى قام بها الرئيس السادات وأوحت للعدو بأن المصريين لن يحاربوا.

وقال إن القوات المسلحة لا تزال في حرب مع الإرهاب وستنتصر بإذن الله، ويجب بأن نستلهم من ذكرى روح حرب أكتوبر المجيدة وانتصارنا على العدو الاسرائلي بعزيمتنا ووحدتنا تلك الروح التي يجب أن نسترجعها هذه الأيام من أجل التقدم والازدهار ووضع مصر في المكانة التي تستحقها فيجب أن نتماسك ونقدم صالح بلدنا اولآ ونغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية ونقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

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