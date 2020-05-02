داليا البحيرى ضيفة برنامج «خلى بالك من فيفى» الليلة

تحل الفنانة داليا البحيري الليلة ضيفًا على برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي، والذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، على شاشة "MBC مصر" في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً، وتُعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.وبرنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.يُعرض برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة "MBC مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.