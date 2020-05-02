رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 مايو 2020 الموافق 09 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

داليا البحيرى ضيفة برنامج «خلى بالك من فيفى» الليلة

السبت 02/مايو/2020 - 02:40 م
داليا البحيري
داليا البحيري
دعاء عبد المقصود
طباعة
تحل الفنانة داليا البحيري الليلة ضيفًا على برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي، والذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، على شاشة "MBC مصر" في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً، وتُعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

وبرنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

يُعرض برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة "MBC مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

أحمد فلوكس لـ«شيخ الحارة»: مكنتش عاوز أطلق هنا شيحة بس أنا صعيدي

«أنصار بيت المقدس» وراء حادث بئر العبد.. وبيان داعش «محاولة استعراضية»

حقيقة عودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءًا من 16 مايو

الصور

image description

«حماة الوطن»: القوات المسلحة لا تزال في حرب مع الإرهاب

image description

الأربعاء المقبل.. تحالف الأحزاب يناقش موضوعات خاصة

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

بث صلاة التراويح إذاعيًا من مسجد عمرو بن العاص

أحمد فلوكس لـ«شيخ الحارة»: مكنتش عاوز أطلق هنا شيحة بس أنا صعيدي

للعالقين بالسعودية.. إجراءات لتسهيل العودة بعد انتهاء كورونا

طقس الأحد: مائل للحرارة.. والقاهرة 31 درجة

إنفوجراف

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

منوعات

جدول صرف معاشات شهر مايو 2020 من مكتب البريد بعد التعديل

فنادق مجانية للطواقم الطبية في موسكو

فيضان نهر يجلي الآلاف بأوزبكستان وقازاخستان

%63 من الألمان يعارضون المساعدات المالية للرياضة الاحترافية

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فلسفة الغناء.. بين «الرَّصد» و«الترصُّد»!
مؤمن المحمدي
نصر واللي بعد نصر
بسنت حسن
استهداف الفن المصري
د.كريمة الحفناوى
عيد العمال بين شبح تفشى الوباء وهاجس التعثرالاقتصادى
المزيد

الثقافة

11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة

«فلسفة بالبلدي» تناقش كتاب «حوار الحكيم عن جمهورية أفلاطون» الخميس

مادلين طبر توجه رسالة وتدعم مبادرة 1000 كاتب وحملتها الإعلامية (فيديو)

مبادرة «الزم بابك واختر كتابك» توزع 10 آلاف كتاب على مواطنى السعودية