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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة

السبت 02/مايو/2020 - 02:37 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة ١١ إصدارًا جديدًا وكانت الإصدارات الجديدة كالتالي..

عن سلسلة آفاق عالمية التى يرأس تحريرها د. أنور إبراهيم صدر "كونكاس بوربا" من كلاسيكيات الأدب البرازيلي لماشادو دو أسيس، وترجمة سامي الدروبي.

ومن سلسلة العبور صدرت ثلاثة كتب "تاريخ مديرية خط الأستواء" في ثلاثة أجزاء للأمير عمر طوسن، من فتحها سنة 1869 وحتى ضياعها 1889 ويصفها بأنها الفردوس الأرضي المفقود، ويهدي هذا الكتاب لأبناء وادي النيل.

والكتاب الثاني من سلسلة العبور التى يرأس تحريرها الأستاذ محمد نبيل هو "حروب محمد علي" من تأليف السيد فرج، والكتاب نظرة علي حياة محمد علي وكيفية الوصول إلي الحكم، ثم القضاء علي الخصوم، ودحر الحملات الإنجليزية، وإخماد حركات الوهابيين، وحملات فتح السودان وصولا إلي نظرة عامة علي جيش مصر وما حققه من انتصارات في عهده.

والكتاب الثالث "قصة احتلال محمد علي لليونان" كتبه د. جميل عبيد والتى يصفها بأنها قصة صراع عسكري وسياسي ودبلوماسي لا علي مستوى اليونان والدولة العثمانية فقط، بل علي المستوى الأوربي والعالمي.

ومن سلسلة أصوات أدبية التى يرأس تحريرها الكاتب الكبير محمود الورداني صدر مجموعة قصصية "الغريب والنهر" لعبد الرشيد المحمودي " وديوان "الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب" لأمل جمال، ومجموعة قصصية" في سكنى الأدوار العليا" لهناء بدر.

ومن سلسلة نصوص ودراسات مسرحية التى يرأس تحريرها د. علاء عبد العزيز ثلاثة نضوص مسرحية "أرض أفندينا" لسعيد عرفة، "مسرح الجريمة" لنورا أمين و"أبو كالبس وفرانكشتاين" لأشرف علي.

ومن سلسلة إبداعات التى يرأس تحريرها الناقد عمر شهريار "موت لا يقرأ الخريطة" شعر إيهاب الراقد.
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة
11 إصدارًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة

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