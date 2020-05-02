حبس المتهمين بترويج الهيروين في مدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، السبت، حبس 4 أشخاص لحيازتهم كمية من الهيروين قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة بدر، كما كلفت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان نوع المادة المخدرة، وسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.البداية عندما تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال تَواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 225 جرامًا، مبلغ مالي.كما أمكن ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 105 جرامات- مبلغ مالي).تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة سير عملية التحقيقات.