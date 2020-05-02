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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: إطلاق إيران قمرًا صناعيًا يثير قلقًا شديدًا

السبت 02/مايو/2020 - 02:34 م
إيران
إيران
وكالات
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قالت بريطانيا، السبت، إن إطلاق إيران قمرًا صناعيًا هذا الأسبوع يثير قلقًا شديدًا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إلى محاسبة إيران على عملية الإطلاق، وقال إنه يعتقد أنها تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي.

ويدعو قرار للأمم المتحدة، صدر عام 2015، إيران إلى الامتناع عن أنشطة تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رءوس نووية لمدة تصل إلى ثماني سنوات بعد اتفاق مع القوى العالمية الست للحد من برنامجها النووي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "التقارير عن إطلاق إيران قمرا صناعيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية مقلقة للغاية ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأضاف: "تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة، بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية.. يجب أن تلتزم إيران بذلك".

وتنفي طهران تأكيدات الولايات المتحدة بأن مثل هذا النشاط هو غطاء لتطوير الصواريخ البالستية، وتقول إنها لم تسع لتطوير الأسلحة النووية.

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