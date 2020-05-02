إزالة 95 مخالفة بناء وتعدي خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بجميع القرى والمراكز والأحياء مستمرة ودون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها.حيث تم تنفيذ 95 حالة إزالة لتعديات ومخالفات فى يوم واحد بمساحة 16 ألفا و651 متر لتعديات على أراضى زراعية وأراضى أملاك دولة ومخالفات بناء للقانون 119 لسنة 2008 بقرى ومراكز المحافظة.يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الامنية وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".وأكد على التعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.