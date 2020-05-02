غرفة عمليات لمتابعة امتحان اللغة الإنجليزية لأولى ثانوى بالفيوم

تابع محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، غرفة عمليات امتحان الصف الأول الثانوي العام بالفيوم. حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وإرسال التقارير أولًا بأول، حيث أدى اليوم السبت، طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2019م في مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) إلكترونيًا عبر الإنترنت من المنازل (من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا).وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام بالفيوم 13174 طالبًا وطالبة على مستوى محافظة الفيوم (حكومي وخاص وخدمات)، أما طلاب الدمج والمنازل فلهم مشروعات بحثية، طبقا لتعليمات الوزارة، ولم ترد أي شكوى اليوم من طلاب الصف الأول الثانوي العام خلال أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.