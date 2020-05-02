حبس دجال وسيدة بتهمة النصب على المواطنين بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس دجال وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين وممارسة أعمال السحر والشعوذة بمنطقة النزهة.كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بأنه تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بسابقة تعرفها على إحدى السيدات تعمل بائعة خضروات وقامت بإيهامها بأنها تعاني من سحر "يمنعها من الزواج"، فقامت بائعة الخضروات باصطحابها لأحد الأشخاص بنطاق مركز شرطة منيا القمح بالشرقية وأوهمتها بقدرته على حل المشكلات الاجتماعية والعائلية بالعلاج الروحاني واستوليا منها على 400 ألف جنيه (على فترات) إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب.وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات، تم التوصل إلى مُرتكبة الواقعة بائعة، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطها وبحوزتها 100 ألف جنيه (متحصلات الواقعة).بمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص عامل بمزرعة دواجن- مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.