«فلسفة بالبلدي» تناقش كتاب «حوار الحكيم عن جمهورية أفلاطون» الخميس

تنظم مبادرة فلسفة بالبلدي، أمسية ثقافية عبر البث المباشر عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" لمناقشة كتاب"حوار الحكيم عن الجمهورية" لأفلاطون، الخميس 7 مايو من الشهر الجاري، في الساعة التاسعة مساءً.ويشار إلي أن كتاب "حوار الحكيم عن جمهورية أفلاطون" معروف إنه من أقدم كتب فلسفة السياسة في التاريخ، ويعتبر كتاب مثير للجدل، وإلي الآن يشعل ضجة فكرية لصراحة أفكاره وتعرضه بدون مجاملة كذّابة لكل ما يخص المجتمع والسياسة: من أول مفهوم العدل، مرورًا بنظم الحكم، لحد قواعد معيشة الحكام، وفقا لما نشرته فلسفة بالبلدي عبر صفحتها.ويتناول الكتاب رؤية سقراط لكيفية إقامة الدولة ودور الفرد في المجتمع، التي طرحها أفلاطون في المحاورة وتعتبر من أهم العوامل التي تسببت في الحكم عليه بالإعدام.ويذكر أن فلسفة بالبلدي هي مبادرة بدأت في نوفمبر ٢٠١٥ لتشجيع "الفلسفة العام، وهي إحدى مبادرات جمعية ملتقى الحضارات بين مصر والعالم.