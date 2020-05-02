داعية: التبرع بالدم أو الأعضاء قمة الإيثار

قال الشيخ رمضان عبدالرزاق، الداعية الإسلامي، إن خلق الإيثار مذكور في القرآن كثيرا، وربنا أمرنا ألا ننسي الفضل بيننا وأن نعطي، وأمرنا بالعفو والتسامح.وأوضح عبدالرزاق، خلال حواره ببرنامج "اسأل مع دعاء"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن الإيثار لا يقتصر على المال والطعام للمسكين أو المحتاج وإنما على الحب والمشاركة في عمل الخير، متابعًا: "التبرع بالدم والأعضاء قمة الإيثار وممكن تكون دخول شخص الجنة لإنقاذ روح".وأكد الداعية الإسلامي أن للإيثار منزلة كبيرة في الإسلام، فهو يعتبر مِن محاسن الأخلاق الإسلاميَّة، وهو مرتبة عالية مِن مراتب البذل، ومنزلة عظيمة مِن منازل العطاء.