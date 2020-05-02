فرنسا تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 24 يوليو

أصدرت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، قرارا بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى 24 يوليو، وفقا لما أوردته فضائية «سكاى نيوز عربية»، فى نبا عاجل لها قبل قليل.ودخلت حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ في فرنسا، 24 مارس الماضى، وتنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودا على حريات كثيرة.ونشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد مناقشته في البرلمان بعدد محدود من النواب، بينما انتقد نواب المعارضة القيود الكبيرة على الحريات، والصلاحيات الضخمة الممنوحة للحكومة، إذ تضع التدابير الجديدة قيودا على التنقل والتجمع والعمل.