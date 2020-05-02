محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع جسر السويس بـ48 مليون جنيه

تفقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم السبت، أعمال تطوير شارع جسر السويس في المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن الذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة بتكلفة 48 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية في المنطقة.وقال محافظ القاهرة- في تصريح له اليوم- إن نسبة تنفيذ أعمال التطوير التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي بلغت 98% حيث تشمل أعمال التطوير توسعة الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى.وأضاف أنه تمت توسعة عرض شارع جسر السويس، الذي يبلغ طوله 4.7 كم، ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5 متر قبل التطوير.كما تفقد محافظ القاهرة حملة النظافة المكبرة التي استهدفت شوارع 6 أكتوبر وعزيز المصري وأحمد عصمت وعبدالحليم محمود وأحمد عرابي والعشرين بعين شمس لرفع تراكمات القمامة والرتش من الشوارع.