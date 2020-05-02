مادلين طبر توجه رسالة وتدعم مبادرة 1000 كاتب وحملتها الإعلامية (فيديو)

أعلنت اللجنة الإعلامية لمبادرة "1000 كاتب"،عن دعم النجمة مادلين طبر، وذلك من خلال فيديو أعربت فيه عن دعمها الكامل لشباب المبادرة والحملة، وأكدت أهمية دور المبادرة ودعمها للظروف الحالية ومواجهه كورونا، وأشادت ببرنامج الحملة لدعم الشباب، كما وجهت رسالة لمؤسس المبادرة بالأستمرار وأن يكون الألف كاتب مليون ووصف من أطلق فكرة الحملة بالذكاء.وأعلنت اللجنة ايضأ عن دعم اللواء هاني غنيم الخبير الأستراتيجى رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الأستراتيجية ومحمد عزام عضو مجلس أمناء المجلس العربي للمسئؤلية المجتمعية.وذكرت اللجنة في بيانات سابقة عن دعم الإعلامي الكبير طارق علام ودكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة لحملة مبادرة 1000 كاتب لدعم الدولة لمكافحة كورونا، وتهدف الحملة إلى وعي الشباب بمخاطر المرحلة والالتزام بتوجيهات الدولة، وعدم نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالأمن القومي، واضافت اللجنة عن وضع برنامج أنشطة مختلفة لدعم وتحفيزالشباب خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.وأعلنت اللجنة من قبل عن دعم دكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والفنانه سيمون والفنان نضال الشافعي والنجم طارق لطفي والإعلامية بوسي شلبي والفنان الكبير سامح الصريطي للحملة وذكرت اللجنه ايضاُ أن ابرز الداعمين وسفراء الحملة ا.د هويدا مصطفي عيمدة كلية الإعلام جامعه القاهرة والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق ولواء اركان حرب د. سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق.كما أعلنت اللجنة عن دعم الإعلامي الكبير د.عمرو الليثي وعالم الًاثار د.زاهي حواس كسفراء للحملة وكذلك الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقو الانسان، وأعربوا جميعاُ عن دعمهم للحملة والمبادرة لدعم الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا.وأكدت اللجنة الإعلامية للمبادرة عن رغبة الكثير من الشخصيات العامة والمؤثرة في الجتمع عن دعم الحملة والمبادرة.وتقدم الحملة برنامج متكامل من أنشطة متنوعة فى مختلف التخصصات الثقافية "الكتابة والغني وتقديم الفيديوهات الهادفة والساخرة وأنشطه أخرى كثيره"، وذلك بهشتاج "# أٌقلب _بيتك_أستديو ذلك بالإضافة إلي انشطة أخرى.وأشاد محمود حجاج مؤسس مبادرة 1000 كاتب، بدعم الشخصيات العامه وأهمية المشاركة المجتمعية، وأشار أنه سيتم الأعلان عن مشاهير أخرين من الفن والسياسية خلال الأيام القادمة.