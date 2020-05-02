10 آلاف مصاب بكورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" عن ارتفاع قياسي للإصابات الجديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم روسيا.وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 9623 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 124 ألفا و54 حالة، مضيفا أن معظم الإصابات الجديدة (5358 إصابة) سُجلت في العاصمة موسكو، كما تم تسجيل 807 إصابات في ضواحي العاصمة و323 في مدينة سان بطرسبوج شمال روسيا.وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1222 حالة.