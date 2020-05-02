ضبط مسجل ارتكب جريمة غسل أموال بـ123 مليون جنيه بالمنيا

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية، إجراءاته القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا، لقيامه بالاتجار في المخدرات وترويجها على عملائه، وتربّحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصّلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بمجالات (محاجر استخراج وإنِتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأَوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصْباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.وقدّرت تلك الممتلكات بحوالي 123 مليون جنيه تقريبًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة العامة سير عملية التحقيقات.