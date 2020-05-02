6 إصابات جديدة بكورونا في أربيل العراقية

أعلنت دائرة صحة أربيل في شمال العراق، اليوم السبت، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه تم اليوم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم، وكانت موجبة"، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى الحجر الصحي.