الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالشهر المريمى

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالشهر المريمي، إذ تخصص الكنيسة الكاثوليكية شهر مايو من كل عام لتكريم السيدة العذراء مريم.وقال الأنبا باخوم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، إن طقوس صلاة الشهر المريمى هي تلاوة صلاة المسبحه الوردية.وأضاف الأنبا باخوم عبر صفحة المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية، أن البابا بولس الثاني قال عن صلاة المسبحة الوردية إنها صلاته المفضله؛ وأنها صلاة رائعة في بساطتها وعمقها؛ وأنها تعرض لنا لهم وقائع حياة السيد المسيح.