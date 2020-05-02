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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان توسع قائمة الوافدين الجدد الخاضعين للحجر الصحي

السبت 02/مايو/2020 - 11:21 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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شددت تايوان إجراءات مكافحة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، اليوم السبت، حيث وسعت قائمة الوافدين الدوليين الذين أصدرت السلطات أوامر بخضوعهم لحجر فندقي في محاولة للحيلولة دون انتشار العدوى.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي أعلنها المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة، فإنه سوف يتحتم على كل الأفراد الوافدين الخضوع لحجر صحي في فنادق بعينها لمدة 14 يوما، في حال يتقاسمون المنزل مع شخص عرضة لالتقاط العدوى أو إذا لم تكن لديه غرفة مفردة بحمام منفصل في المنزل.

ويشمل الأشخاص العرضة للإصابة هؤلاء فوق الـ65 عاما والأطفال دون السادسة والأشخاص المصابين بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية أو الرئة.

ومنذ منتصف أبريل، جرى تنفيذ الإجراء على الوافدين الدوليين الذين زاروا أوروبا والأمريكتين ودول جنوب وجنوب شرق آسيا في الأربعة عشر يوما الأخيرة.

ومثلما هو الحال في دول أخرى، تضررت الفنادق في تايوان بشدة جراء جائحة فيروس كورونا التي دفعت لفرض قيود مشددة على السفر في مختلف أنحاء العالم.

وتساعد العديد من الحكومات المحلية الفنادق في تايوان للتكيف، مع استقبال الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.

وحسب المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة، هناك 6933 سريرا فندقيا مخصصا لمثل هذه الأغراض. وحتى 30 أبريل، تم شغل 1860 من هذه الأسرة.

وجاء إعلان اليوم السبت، بعد ثلاثة أيام من كشف المركز عن ثلاث حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج.

وحتى الآن سجلت تايوان 432 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، توفى ستة منهم وتعافى 324 مريضا.

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