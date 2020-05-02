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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مناظرة جثة طفل قتل على يد مسجل خطر فشل في اغتصابه

السبت 02/مايو/2020 - 11:18 ص
جثة
جثة
حسام التمساح
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كلفت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر ابو غنيمه المحامي العام، بتشريح جثة طفل قتل على يد مسجل خطر بعدما فشل في اغتصابه، وانتقل فريق من النيابة لمناظرة جثة المجني عليه، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل ملقاة في مقلب قمامة بدائرة القسم، بالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات مبلغ بغيابه منذ يومين، وتبين أن جثته بها آثار خنق على الرقبة وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور أمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت تحريات رجال المباحث بعد فحص الكاميرات وسؤال شهود العيان إلى أن الطفل شوهد آخر مرة بصحبة مسجل خطر.

باستهداف المتهم بعدة مأموريات أمكن ضبطه، واعترف بارتكابه بقتل الطفل وأقر أنه استدرجه لمنزله وحاول اغتصابه إلا أن مقاومة الطفل حالت دون ذلك، فقرر التخلص منه بقتله ثم تخلص من الجثة بإلقائها في الشارع لعدم اكتشاف أمره.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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