تعافي 101 مصاب بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح اليوم السبت، شفاء 101 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1703 حالة.وقال الصباح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.