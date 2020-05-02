مقتل سوري برصاص القوات الأمريكية في دير الزور

أقدمت القوات الأمريكية على إطلاق النار على أحد المدنيين قرب حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور، فى الأراضى السورية، أدى إلى مقتله فى الحال.وأفادت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصادر أهلية في المنطقة، بأن جنودا من القوات الأمريكية أطلقوا النار على أحد المدنيين بسبب انحراف سيارته عن الطريق العام قرب حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي، ما أدى إلى مقتله على الفور.وتنتشر القوات الأمريكية في العديد من المناطق في أرياف دير الزور والحسكة، وأنشأت العديد من القواعد العسكرية هناك.