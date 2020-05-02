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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عزوز: تكثيف عمل الإرشاد الزراعي في الأراضي الجديدة بسيناء

السبت 02/مايو/2020 - 11:14 ص
الدكتور علاء عزوز
الدكتور علاء عزوز
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور علاء عزوز رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن قطاع الإرشاد تلقى تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمل أجهزة قطاع الإرشاد الزراعي في سيناء لاستكمال زراعة أكثر من 400 ألف فدان شرق قناة السويس بهدف التنمية الزراعية الزراعية وتوطين السكان وتكوين مجتمعات عمرانية تعمل بالانشطة الزراعية والصناعية والقطاعات القائمة عليها.

وأضاف في تصريحات للدستور، أن قطاع الإرشاد الزراعي يقوم حاليا بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية لكافة الأنشطة الزراعية بسيناء وتتضمن أنسب التوصيات الفنية للمحاصيل التي سيتم زراعتها بهذه المناطق والممارسات الزراعية الجيدة التي تؤدي إلى إنتاج غذاء صحي وأمن للمواطنين وسيتم تحديد هذه المحاصيل تبعا لدراسات حصر وتصنيف التربة وتحليل المياه اللازمة لإعداد التراكيب المحصولية المناسبة.

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