تشريح جثة عامل قتل على يد سائق توك توك بالجيزة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات حول مقتل عامل على يد سائق توك توك.وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل حول الإصابات التى أدوت لوفاته، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص يدعى "وليد.ا"، وبه آثار طعنات.وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وسائق توك توك، على إثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بآلة حادة، ولقي مصرعه في الحال.تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.