الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النيران على الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين وأراضي زراعية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الجديدة، بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية، ما اضطر الصيادين لمغادرة المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.كما فتحت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم.وتتعمد قوات الاحتلال يوميًا استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة.