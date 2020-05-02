غدًا.. «أفريقية النواب» تناقش اتفاقيتي دعم دول الساحل والصحراء

تعقد لجنة الشئون الأفريقية، اجتماعين، في الحادية عشرة من صباح غدٍ؛ لعرض ومناقشة اتفاقيتين تم إحالتهم إلى اللجنة لعقد لجنة مشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية والجنة الخطة والموازنة.وتختص الاتفاقية الأولى بالموافقة على المعاهدة المقترحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، أما الاتفاقية الثانية، خاصة بمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.أشارت اللجنة إلى أن الاجتماعات ستعقد بقاعة سامح سيف الليزل، مبني الري، بالاشتراك مع اللجان والوزارات المعنية.