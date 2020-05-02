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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مقيم دعوى ضد «رامز»: البرنامج يحرض على العنف والإرهاب

السبت 02/مايو/2020 - 11:04 ص
المحامي محمود محمد
المحامي محمود محمد
حسام التمساح
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قال المحامي محمود محمد عيد، مقيم دعوى ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، إن اسم البرنامج يسىء للمرض النفسي والمريض النفسي ويزيد من وصمة المرض النفسي، والذي تحاول الدولة جاهدة إزالة هذه الوصمة، حسب قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

وأضاف أن "المحتوي الذي يقدمه البرنامج غير هادف ويجب علينا أن نتخلى عن البرامج التافهة، التي تدعو إلى العبث وإضاعة الوقت، كما أنها تحرض على العنف والإرهاب ولا توجد استفادة منها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ومشاهدتها مكروهة وليست حراما".

وتابع: "لقد تخطى البرنامج كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصري، وساعد على ترسيخ العنف وإهداره الحقوق الإنسانية بدلًا من تكريمها، والعمل على العلو من شأنها، استهزأ مقدم البرنامج بها على مسمع ومرأى من المشاهدين، خاصة أن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أى أنشطة إعلامية".

كانت قد حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل 3 مايو، لنظر دعوى لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة "MBC"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.

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