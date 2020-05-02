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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل إطلاق أعيرة نارية على مسجل خطر بالمعصرة

السبت 02/مايو/2020 - 10:56 ص
إطلاق أعيرة نارية
إطلاق أعيرة نارية
هدير مصطفي
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شهدت منطقة المعصرة، مشاجرة بين خفير ومسجل خطر، بسبب خلاف علي "حراسة موقع مقاولات"، وتطور الأمر وقام الخفير بإشهار سلاح ناري، وأطلق وابل من الأعيرة النارية تجاه المسجل خطر، مما تسبب في بتر قدمه، وتم نقله إلى مستشفي الدمرداش لتلقي العلاج.

كانت البداية عندما تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، إشارة من مستشفى الدمرداش، مفادها استقبال المدعو "أيمن سليم"، مصاب بطلق ناري بالقدم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجر بين الضحية وخفير بسبب خلاف علي حراسة موقع، وتطور الأمر وقام الثاني بإطلاق النار على الضحية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث المعصرة بقيادة النقيب كريم عبد العاطي وألقت مباحث القسم القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وجاري التحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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