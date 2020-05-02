كورونا في أوروبا.. 239 ألف وفاة و3 مليون و388 ألف إصابة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الجمعة، أن الفيروس أودى بحياة 238،877 شخصًا في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم 3 مليون و388 ألف و38 شخصًا، تعافى منهم اكثر من مليون و76 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الجمعة، اكثر من 84 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 5،053 حالة وفاة، حتى الآن، فيما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الاكبر منهم، حيث أعلنت الجمعة عن 1،541 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 65،397 شخصًا، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تخطت المليون اصابة، حيث بلغت حصيلتها حتى اللحظة مليون و122 ألف و866 شخصًا، منهم 27،843 إصابة جديدة حتى الآن.والأرقام القادمة من امريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.كما ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالميًا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 28،236، منهم 269 الجمعة، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 207،428 إصابة، منهم 1،965 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.بريطانيا التي اصبحت تحتل المركز الثالث عالميًا، منذ الأربعاء الماضي، سجلت الجمعة 739 حالة وفاة، من مجموع 27،510 وفيات، فيما أعلنت عن اكتشاف 6،201 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 177،454 حالة مؤكدة.ولا تزال اسبانيا تستقر عند المركز الرابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 24،824 شخصًا منهم 281 الجمعة، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 242،988 شخصًا، منهم 3،648 في آخر 24 ساعة.كما حافظت فرنسا على مركزها الخامس بحصيلة 24،594 وفاة، منهم 218 الجمعة، وحصيلة 167،346 إصابة، منهم 168 في آخر 24 ساعة.وتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 7،703 حالات، منهم 109 الجمعة، وحصيلة 49،032 إصابة، منهم 513 آخر 24 ساعة. يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز السابع عالميًا بإجمالي وفيات بلغ 6،670 شخصًا، منهم 47 الجمعة، وحصيلة 163،855 إصابة، منهم 846 آخر 24 ساعة.وتقدمت البرازيل، من المركز التاسع لتستقر الجمعة، عند المركز الثامن على حساب ايران التي تراجعت مركزا عالميا واحدا، حيث بلغت حصيلة الوفيات في البرازيل 6،329 شخصًا منهم 428 الجمعة، وبلغ اجمالي الإصابات لديها 91،589 حالة مؤكدة، منهم 6،209 في آخر 24 ساعة.وتراجعت بذلك إيران إلى المركز التاسع بحصيلة 6،091 وفاة، منهم 63 الجمعة، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 95،646 إصابة، منهم 1،006 آخر 24 ساعة.وفي المركز العاشر تستقر هولندا، بحصيلة وفيات بلغت 4،893 شخصًا، منهم 98 الجمعة، وحصيلة اصابات تبلغ 39،791 إصابة، منهم 457 آخر 24 ساعة.فيما تحافظ الصين، وهي مركز بداية تفشي الفيروس عالميا، على مركزها ال11 عالميًا، بحصيلة وفيات 4،633 دون أن تسجل الجمعة ومنذ ايام ماضية اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82،874 حالة، منهم 13 فقط في آخر 24 ساعة.واستقرت كندا عند المركز ال12 عالميًا، حيث سجلت الجمعة 203 حالات وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات لديها الى 3،387 شخصًا، كما سجلت 1،548 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 54،784 حالة في البلاد.