كورونا في الدول العربية.. 38 وفاة و3.921 إصابة جديدة في 17 دولة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الجمعة، وفاة 38 شخصًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3،921 إصابة جديدة مؤكدة في أعلنت 17 دولة، وذلك بتراجع عن حصيلة وفيات واصابات الخميس التي كانت 42 وفاة، و3،941 إصابة جديدة في 18 دولة.وفي الدول العربية، أوضحت الإحصاءات أن 8 دول عربية أعلنت امس الجمعة عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، الجزائر، قطر، المغرب، والعراق، فيما سجلت 9 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.فقد سجلت مصر وفاة 14 شخصًا، من مجموع 406 وفيات حتى الآن، وعن تسجيل 358 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 5،895 حالة.وفي السعودية، تم تسجيل 7 حالات وفاة، من مجموع 169 وفاة في المملكة حتى الآن، وعن تسجيل 1،344 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 24،097 شخصا، وتشهد السعودية منذ 13 يومًا ماضية متتالية، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعةوسجلت الإمارات 6 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 111 شخصًا، كما سجلت 557 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 13،038 حالة حتى الآن.وسجلت الكويت وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 30 شخصًا، كما سجلت 353 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4،377 حالة حتى الآن.كما سجلت الجزائر 3 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 453 شخصًا، فيما سجلت 148 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4،154 حالة حتى الآن.وسجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 12 شخصًا، فيما سجلت 687 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 14،096 حالة حتى الآن.وسجلت المغرب وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 171 شخصًا، كما سجلت 146 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4،569 حالة حتى الآن.وكذلك سجلت العراق وفاة شخص واحد، من مجموع 94 وفاة في البلاد، كما سجلت 68 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 2،153 شخصًا.وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الجمعة حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 129 إصابة جديدة من مجموع 3،169 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.وسجلت سلطنة عمان 99 إصابة جديدة، من مجموع 2،447 إصابة، توفي منهم 11 شخصًا حتى الآن.وأعلن في فلسطين عن اكتشاف 10 اصابات جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 517 إصابة، توفي من مجموع المصابين 4 مواطنين حتى الآن.وسجلت جيبوتي 8 إصابات جديدة، من مجموع 1،097 إصابة، توفي منهم شخصين حتى الآن.فيما سجلت الأردن إصابة 6 أشخاص، لسائقين من خارج المملكة 3 منهم غير أردنيين اكتشفت اصابتهم على احدى المعابر الحدودية مع دول الجوار، فيما لم تسجل الأردن منذ أربع ايام متتالية أية إصابة داخلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 459 إصابة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.وسجلت لبنان 4 إصابات جديدة من مجموع 729 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم 24 شخصًا حتى الآن.وسجلت ليبيا إصابة شخصين، من مجموع 63 إصابة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.وسجلت سوريا إصابة شخص واحد، من مجموع 44 إصابة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.وأخيرا سجلت اليمن إصابة لشخص واحد، من مجموع 7 إصابات في البلاد، وكانت اليمن أعلنت الخميس عن وفاة أول شخصين متأثرين بإصابتهما بالفيروس.