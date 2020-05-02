غلق 9 منشآت طبية مخالفة في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق مركز وعيادة للنساء والتوليد لمدة أسبوع، و4 عيادات طبية للباطنة والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية، ومعمل للتحليل بمركز الشهداء، وكذا غلق مركز للحضانات والأطفال حديثى الولادة بمركز أشمون.كما تم غلق مركز للأشعة التشخيصية لمدة أسبوع بمركز بركة السبع لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، مشددًا على عدم تشغيل المنشأة الإ بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية، حيث تلاحظ إدارة المنشأت الطبية دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وعدم وجود جناح تعقيم وعقد النفايات منتهى ولا يوجد إيصالات توريد للنفايات الطبية الخطرة، وعدم وجود موافقة المكتب التنفيذى للوقاية من الإشعاع وعدم وجود المدير المسئول وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.من جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.