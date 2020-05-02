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السبت 02 مايو 2020 الموافق 09 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 05:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، انخفاضًا من 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الحالة قادمة من الخارج وذلك انخفاضًا من تسجيل 6 حالات قادمة من الخارج في اليوم السابق، ولم تسجل الصين أي إصابات جديدة محلية بعد تسجيل ست حالات في اليوم السابق.

وسجلت البلاد أيضًا 20 حالة دون ظهور أعراض انخفاضًا من 25 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82875 بينما لا تزال الوفيات عند 4633.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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