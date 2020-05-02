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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة الثامنة من «بـ100وش».. فشل أول عملية نصب تجمع سكر وعمر

السبت 02/مايو/2020 - 02:56 ص
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "بـ100 وش" تطورات كبيرة في الأحداث فبعدما اجتمع كلًا من سكر الذي تقدمه شخصيتها نيللي كريم وعمر الذي يقدم شخصيته آسر ياسين للقيام بعملة نصب معًا ينضم لهم العديد من الأطراف الجديدة للعصابة ليصل عددهم لعشر أفراد حيث انضم لهم الكابتن فتحي ونجلاء الممرضة وزيزو صديق حمادة وفتحي الموظف المرتشي.

جميعًا يتفقون علي توزيع الأموال التي يقومون بالنصب فيها علي أحد الأغنياء طريح الفراش وتصل إجماليها لـ20 مليون جنية وسيقوموا بتوزيعها كالآتي: عمرو 5 مليون وسكر 5مليون باعتبار أنهم الاكثر تعرضًا للخطر في العملية وفتحي الموظف المرتشي 4 مليون وباقي الـ6 مليون يتم توزيعها على أفراد العصابة بالتساوي أي أن كل شخص 850 الف جنية.

وبعدما يقوموا بالإتفاق والتخطيط لكل شئ يذهب عمر وسكر للبنك للقيام بالعملية ومعهم سباعي الذي يقوم بدور المحامي لكن تفشل أول محاولة للعملية بعدما سنكشف أمر سباعي في البنك من أحد أصدقائه الذي يكشفه ويضطر للهروب من البنك، وتجتمع العصابة من جديدة وتتفق علي التنفيذ مرة أخري مع تغيير شكل سباعي مرة أخري عن طريق ماجي دون أن يعرفه أي شخص وبالفعل تنتهي الحلقة عندما يذهب عمر وسكر وسباعي للبنك مرة أخري.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي وإنعام محمد علي، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبو زكريا وإنتاج العدل جروب، ويعرض يوميًا في تمام الساعة 7:45 علي قناة الحياة.

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