ترامب يساند غريمه فى الاتهامات بالتحرش

ساند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن الذي يواجه ادّعاءات بالاعتداء الجنسي على امرأة قبل ثلاثة عقود، داعيًا إيّاه الى "محاربة" هذا الاتّهام.وقال ترامب الذي كان هو نفسه عرضة لاتهامات كهذه سابقًا، خلال مقابلة إذاعيّة مع المذيع اليميني دان بونجينو "أودّ فقط أن أقول لجو بايدن: فقط أخرج وحارب (الاتّهام)".وأضاف: "إنّها مشكلته، لكنّي أفضّل أن أواجه أو أن أنفي. إذا لم يكن الأمر صحيحًا، عليك نفيه"، مشيرًا إلى أنّه كان "ضحيّة اتّهامات مزيّفة كهذه لا معنى لها".وهذه النصيحة هي أوّل تعليق علني لترامب على القضيّة، منذ أن كسر بايدن صمته بشأنها ونفى "بشكل قاطع" في مقابلة تلفزيونية الجمعة الاتّهام بارتكابه الاعتداء الجنسي.وأضاف بايدن الذي يتقدّم ترامب في معظم استطلاعات الرأي قبل انتخابات يناير الرئاسية "لا أعرف لماذا تتمّ إثارة كلّ هذا بعد 27 عامًا".واتّهمت تارا ريد، الموظّفة السابقة لدى بايدن عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، المرشّحَ الرئاسي الديموقراطي بتثبيتها إلى حائط وملامسة جسمها عام 1993 عندما كانت لا تزال في التاسعة والعشرين من عمرها.وكان ترامب الذي انتُخب رئيسًا عام 2016 واجه عشرات الاتّهامات من جانب نساء، تراوحت بين التحرّش والاغتصاب.