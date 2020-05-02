الزبالين حديث الصحف.. الحلقة الـ 11 من «2 فى الصندوق»

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل «2 في الصندوق»، بطرد أوس أوس من منزل الملحن الشهير، بعدما يكتشف أن صوته سيئ للغاية، ويهدده بطلب الشرطة في حالة أنه لم يمشي من منزله، بسبب كرهه الشديد لصوته وطريقة تلحينه وغنائه.واستكملت الأحداث، بعمل تحقيق صحفي مع أسرة صلاح عبدالله حول الزبالين، حيث تحدث معهم على مشاكل الزبالين، ومحاولة سرد أفكارهم وكتابتها في التحقيق الذي يجريه معهم، حيث تناقشوا معه حول أفكارهم المختلفة لتطوير حياة الزبالين عمومًا، وبالفعل يصل إلى التحقيق للجورنال ويخصص له صفحة كاملة تميم عبده مدير الجورنال.وتتواصل الأحداث بموافقة بيومي فؤاد لفكرة سرد قصة بحثه عن أولاده في الصحف، لكنه يؤجلها بعد محاولات اخرى للوصول إليهم، من خلال تحاليل" دي أن أيه" التي تظهر من هم أولاده بين تؤام بلاده، حيث يوعد مدير مكتبه أنه سوف يجعل بلاده جنة في حالة العصور عليهم.ويقابل أوس أوس حبيبته هايدي رفعت مرة أخرى على المركب، ويقوم بالغناء اليها، وهو ما تقابله بحالة سعادة شديدة، ويقوم بالكذب عليها بأن الملحن اقتنع بصوته وحبه كثيرًا.ويحتفل حجاج عبد العظيم في فرح شعبي كبير بخطوبة ابنته، وسط حالة حزن شديدة من حمدي الميرغني، في حين أنه يتحدث معها فيديو كول ويحاول إقناعها بأن تخلع من الخطوبة، لتعلم والدتها بأنها تتحدث معه وتقوم بالخناق معها.وتنتهي الأحداث بعمل اجتماع لصلاح عبدالله لم يحضره أحد، فيما ذهب كل الناس لحجاج عبد العظيم.تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا، والمسلسل من بطولة حمدي الميرغني، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وصلاح عبدالله، وحجاج عبد العظيم، ومحمود عبدالغفار، ورحاب الجمل، وأحمد عبدالله محمود وانتصار، وهو من إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤي السيد.