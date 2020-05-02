سمير فرج: 3 أسباب وراء حادث بئر العبد الإرهابى (فيديو)





أكد اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية سابقًا، أن مسلسل "الاختيار" شهد جرأة شديدة جدًا، وعرض الفكر والرأى الآخر، وحقق مناعة كبيرة لدى المصريين.وقال "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" على شاشة "on e": "إن مسلسل الاختيار قلب الدنيا كلها.. والإرهابيين خسروا كثيرًا بسبب حادث بئر العبد الذى أثار حفيظة الشعب المصرى وكشف الإرهابيين، وأكد أن الأبطال في الجيش يحافظون على تراب سيناء".وأثنى على مسلسل الاختيار، قائلًا: "الشعب مكنش فاهم إيه اللى بيحصل ومكنش عارف يعنى إيه كمين وإزاى بيضربوا ولادنا.. لأول مرة الشعب يعرف إيه اللى بيحصل.. الإرهابيون أخطأوا في اختيار توقيت تنفيذ العملية.. النهارده الناس حاسة بالأبطال في سيناء".وواصل: "الاختيار أجاب على تساؤلات المصريين.. أجاب على 90% من تساؤلاتهم".كما نعى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، موضحًا أن العدو في سيناء غير مرئى والحرب ضد هؤلاء الإرهابيين ستكون طويلة.وتحدث عن أسباب هذه العملية الإرهابية الأخيرة، موضحًا أنها ترجع لـ 3 أسباب، أولها الضربات الرهيبة التي أصابتهم خلال السنوات الماضية، بالإضافة لمسلسل "الاختيار".وواصل:"السبب الثالث أن هؤلاء الإرهابيين يريدون أن يخبروا الناس اللى بتصرف عليهم في قطر وتركيا إنهم موجودين".