«أب مجنون يخطف ابنته».. تفاصيل الحلقة الثامنة من «كريزى تاكسى»

ناقش إبراهيم السمان، خلال الحلقة الثامنة من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة "الحياة"، قضية جديدة وهي تعامل الآباء مع أبناءهم في الشارع، حيث تبدأ الحلقة بمجرد ركوب أحد الركاب وفي وجود الطفلة "بيلار"، التي يتعامل معها الوالد وهو السائق بطريقة سيئة بعد أن اعترفت أمام القاضي أنها تريد المكوث مع والدتها ولا تريد البقاء مع والدها.ويبدأ الأب بمعايرة ابنته دائمًا بما يحضره لها، وتهديده بمعاقبتها مساءً، وتنتهي بأنه سيحرمها من والدتها للأبد، وهنا يتدخل الراكب ويحاول أن يهون على الطفلة ومساعدتها للهروب من هذا الوالد الظالم، وفور أن يتحركوا من التاكسي للنجاة من السائق، يتدخل طاقم العمل ويوضحون المقلب.الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة "الحياة" من إخراج منار زين، ومن إنتاج شركة "يالوتيب"، وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.