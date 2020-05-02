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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة تكشف سبب زيادة أعداد المصابين بكورونا

السبت 02/مايو/2020 - 02:12 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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علقت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، على ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة ووصول عدد الإصابات، أمس الجمعة، إلى 358 حالة مؤكدة، أن هذه الزيادة متوقعة ولابد من تغير سلوكياتنا.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر": "العالم كله لآن أصبح يتعايش مع فيروس كورونا ولابد أن نتعيش مع كورونا"، مؤكدة أن الزيادات بسبب سلوكياتنا وسط الحظر وكانت التقارير قد أكدت أن نسبة الأسواق قلت بنسبة 40% قبل رمضان.

وتابعت: "بعد رمضان أصبح نزول الناس أكثر ولا يوجد مشكلة من نزول الناس ولكن يجب التباعد وارتداء المساكات ولن يفرق زيادة ساعة حظر لأنه كيف سنتحرك قبل ساعة الحظر".

وأكدت أن كل العالم بدأ يتعايش مع كورونا ويأخذ إجراءات للفتح التجريبي للحياة وسط إجراءات احترازية وكيف يتعاملون مع الأفراد والمؤسسات وكيف تتخذ الإجراءات الوقائية؟.

وأوضحت أن أهم سؤال هو كيف سيتصرف الشعب ويحافظ على نفسه والآخرين وحماية النفس مسئولية شخصية وكيف سأضمن حقي وألا أضر الناس من حولي، متابعة: «خلال الفترة الانتقالية ولحين ظهور لقاح جديد الناس ستتغير حتى الإجراءات الاحترازية في المطارات ستتغير، وكنا رأينا الإجراءات قد اختلفت بعد أحداث 11 سبتمبر، وكذلك الوضع الآن داخل المطارات، من قياس درجات الحرارة، ووجود أماكن لغسل اليدين، ومطهرات».

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