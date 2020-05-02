التعليم: اليوم إعلان تفاصيل تسليم الأبحاث

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعلن اليوم السبت ٢ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج".وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد رد على ما يتم تداوله بشأن الاتجاه لمناقشة إلغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن هذا "كذب وافتراء وعبث".وأضاف "شوقي" في تصريحات له: "لن يحدث هذا ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة فهذا قراره".وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.