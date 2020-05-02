«أنصار بيت المقدس» وراء حادث بئر العبد.. وبيان داعش «محاولة استعراضية»

كشفت المعلومات الأولية من التحقيقات في الحادث الإرهابي الذي استهدف مدرعة عسكرية في بئر العبد بشمال سيناء، أن جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وراء الهجوم، وليس تنظيم "داعش" الإرهابي.وتداولت بعض وسائل الإعلام، بيانًا يزعم مسؤولية تنظيم "داعش" الإرهابي عن العملية، وأكدت مصادر أن البيان غير صحيح وأنه محاولة لاستعراض القوة من التنظيم المنتهي.واعتاد تنظيم "داعش" تبني عددًا من الهجمات في الفترة الأخيرة، بعد انهياره تمامًا ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في نهاية 2019.وأعلنت القوات المسلحة، مقتل "تكفيريين شديدي الخطورة" في شمال سيناء، وقال تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف عدد 2 فرد تكفيرى شديدي الخطورة، عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكي وكمية من الذخائر".وأسفر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوبي مدينة بئر العبد في منطقة شمال سيناء، عن استشهاد وإصابة 10 جنود بينهم ضابط.