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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الجزائر: الوضع فى ليبيا على وشك الانفجار

السبت 02/مايو/2020 - 02:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن الوضع في ليبيا على وشك الانفجار، محذرًا من تفاقمه.

وأضاف "تبون"، في مقابلة تلفزيونية: "كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل، ولكن أطراف غير ليبية حالت دون ذلك".

وتابع: "بعد قمة برلين دخل ليبيا أزيد من 3000 طن من السلاح.. إذا اشتعلت النار في ليبيا فتأتي على الأخضر واليابس ولن تتضرر دول الجوار فحسب بل حتى دول أوروبية على اعتبار القرب الجغرافي لليبيا من أوروبا".

وأردف: "لذلك تتطابق الجزائر وإيطاليا في آرائهما حول الحل للأزمة".

من ناحية أخرى، قال "تبون" إن "حرية التعبير مكفولة والصحافيين المتابعين قضائيا في البلاد يشتغلون لصالح مؤسسات أجنبية".

وأضاف أن "حرية الصحافة مكفولة"، في بلاده متعهدًا: "مادام لا يمس الصحفي السيادة الوطنية فله كامل الحرية في ممارسة عمله".

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