الانتهاء من عملية نقل الكباش الأربعة لتزيين ميدان التحرير

تمت منذ قليل عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها والتي امتدت على مدار الأشهر القليلة الماضية.وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الآن الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة على القواعد المخصصة لهما، وجارٍ استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين في الأماكن المخصصة، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية.وأضاف "وزيري" أنه سيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار، في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.وقد تمت عملية النقل بمعرفة شركة المقاولون العرب، تحت إشراف فني وأثري، ومرممي المجلس الأعلى للآثار والأمين العام للمجلس.