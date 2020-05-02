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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يعتزم تطبيق إجراءات الحظر بصرامة لمواجهة كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 12:26 ص
وزير الثقافة والإعلام
وزير الثقافة والإعلام السوداني
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قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إنه سيتم تطبيق إجراءات حظر التجول في ولاية الخرطوم بشكل صارم، في الفترة المقبلة، من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأضاف صالح، في تصريحات صحفية، أنه لا تعديل لساعات الحظر، ويظل مسموحا للمواطنين بالحركة في الفترة من السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرا؛ لشراء حاجاتهم من الأحياء التي يقيمون فيها وليس خارجها، ولا صحة لما تردد عن فرض حظر شامل على مدار الساعة.

وأوضح أن موضوع العالقين خارج السودان لم يغب عن اللجنة العليا للطوارئ ولا يوم واحد، وبُنيت المواقف السابقة على أنه لا قدرة لنا لتوفير أماكن للعزل للقادمين من الخارج، لذلك من الأفضل توفير إمكانيات لهم في أماكنهم، وكان تقديرنا أن تلك الأزمة ستستمر لمدة 3 أسابيع أو شهر، لكن من الواضح الآن أن تلك المسألة ستطول، وفقا للمؤشرات العالمية والإقليمية لزيادة عدد المرضى، لذلك "قررنا أن نبحث كيفية عودة العالقين من الخارج، ووجهنا السفارات في الخارج بحصر العالقين، مع التعريف الدقيق لحالة العالق".

وأشار إلى أنه يتم الآن تجهيز أماكن للعزل تُلبي مواصفات وزارة الصحة، وبعد التجهيز والحصر وتوفير الميزانيات، وتحضير الكوادر الطبية، ستتم جدولة عودة العالقين من الخارج.

ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية اللواء الدكتور عمر عبد الماجد، إنه حدث التزام من المواطنين بإجراءات حظر التجول، لكن ما زالت هناك مجموعات في أطراف العاصمة تمارس حياتها بشكل طبيعي، ما يشكل خرقا للقانون، لافتا إلى رصد مظاهر للانفلات تصل حد الاستهتار بالحالة الراهنة.

وأشار إلى الإبلاغ عن تنظيم دورات رياضية رمضانية تشهد ازدحاما؛ فضلا عن عمل بعض وسائل المواصلات، مشددا على أن كل تلك الخروقات سيتم التعامل معها بحسم، بعدما وصلت الحالة الصحية إلى مرحلة الخطر.

وأضاف أن لجنة الأمن في ولاية الخرطوم عقدت عدة اجتماعات وقررت زيادة الارتكازات الأمنية في العاصمة السودانية، حيث تنتشر الآن أكثر من 200 ارتكاز أمني، موضحا أن تلك الإجراءات هدفها تجنب الأسوأ.

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