«الصحة العالمية»: فيروس كورونا نشأ من أصل طبيعى

أكد مسئولون بمنظمة الصحة العالمية، اقتناعهم بكون فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نشأ من أصل طبيعي وليس مخلَّقا، لكنهم لا يزالون يعملون لفهم كيفية انتقاله إلى البشر بعد أن كان انتقاله مقتصرًا فقط على بعض الحيوانات.وقال مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، في مؤتمر صحفي افتراضي: «استمعنا مجددًا ومجددًا لعدد هائل من العلماء الذين نظروا في التسلسل ونظروا في ذلك الفيروس، نحن متأكدون من أن ذلك الفيروس من أصل طبيعي»، مضيفًا: «المهم هو أن نتثبت من العائل الطبيعي لهذا الفيروس»، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «واشنطن بوست».جاءت تصريحات «ريان» ردًا على أسئلة عن فكرة تسرب الفيروس بطريق الخطأ من مختبر للتجارب البيولوجية في مدينة ووهان بوسط الصين، والتي كانت منشأ الفيروس ومركز انتشاره، آواخر العام الماضي ومطلع هذا العام.وكان ترامب قد أعلن، أنه اطلع على دليل على تسرّب الفيروس من مختبر صيني، رغم استبعاد العديد من الباحثين العلميين لتلك الفرضية، ولم يبح الرئيس الأمريكي بالدليل المزعوم، وأبدى عدد من قادة دول العالم في وقت سابق رغبتهم في فتح تحقيق دولي في أسباب تفشي الفيروس، بالرغم من أن الحكومة الصينية شددت على عدم صحة فرضية تسرّب الفيروس بطريق الخطأ من مختبر بووهان.من جانبه، قال مايكل ريان، إنه من المهم فهم كيفية انتشار الفيروس للبشر، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية ستدعم البحث في ذلك الأمر، وذلك من أجل العمل على منع انتشار الفيروس من أصله الحيواني للبشر مجددًا.