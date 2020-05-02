رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 مايو 2020 الموافق 09 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: فيروس كورونا نشأ من أصل طبيعى

السبت 02/مايو/2020 - 06:05 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد مسئولون بمنظمة الصحة العالمية، اقتناعهم بكون فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نشأ من أصل طبيعي وليس مخلَّقا، لكنهم لا يزالون يعملون لفهم كيفية انتقاله إلى البشر بعد أن كان انتقاله مقتصرًا فقط على بعض الحيوانات.

وقال مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، في مؤتمر صحفي افتراضي: «استمعنا مجددًا ومجددًا لعدد هائل من العلماء الذين نظروا في التسلسل ونظروا في ذلك الفيروس، نحن متأكدون من أن ذلك الفيروس من أصل طبيعي»، مضيفًا: «المهم هو أن نتثبت من العائل الطبيعي لهذا الفيروس»، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «واشنطن بوست».

جاءت تصريحات «ريان» ردًا على أسئلة عن فكرة تسرب الفيروس بطريق الخطأ من مختبر للتجارب البيولوجية في مدينة ووهان بوسط الصين، والتي كانت منشأ الفيروس ومركز انتشاره، آواخر العام الماضي ومطلع هذا العام.

وكان ترامب قد أعلن، أنه اطلع على دليل على تسرّب الفيروس من مختبر صيني، رغم استبعاد العديد من الباحثين العلميين لتلك الفرضية، ولم يبح الرئيس الأمريكي بالدليل المزعوم، وأبدى عدد من قادة دول العالم في وقت سابق رغبتهم في فتح تحقيق دولي في أسباب تفشي الفيروس، بالرغم من أن الحكومة الصينية شددت على عدم صحة فرضية تسرّب الفيروس بطريق الخطأ من مختبر بووهان.

من جانبه، قال مايكل ريان، إنه من المهم فهم كيفية انتشار الفيروس للبشر، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية ستدعم البحث في ذلك الأمر، وذلك من أجل العمل على منع انتشار الفيروس من أصله الحيواني للبشر مجددًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استهداف تكفيريين شديدى الخطورة فى عملية نوعية بسيناء

ما حقيقة تسريح موظفين بالحكومة تنفيذًا لخطة صندوق النقد؟

تفاصيل العلاج الإماراتي الجديد لفيروس كورونا (تقرير)

«أنصار بيت المقدس» وراء حادث بئر العبد.. وبيان داعش «محاولة استعراضية»

الصور

image description

الأربعاء المقبل.. تحالف الأحزاب يناقش موضوعات خاصة

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

الأكثر قراءة

أحمد فلوكس لـ«شيخ الحارة»: مكنتش عاوز أطلق هنا شيحة بس أنا صعيدي

تفاصيل العلاج الإماراتي الجديد لفيروس كورونا (تقرير)

الصحة: 14 وفاة و358 إصابة جديدة بكورونا

ترامب يصادق على دواء أمريكى لعلاج كورونا

إنفوجراف

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

منوعات

خبيرة: البعض سيشعر بصدمة ثقافية عند العودة إلى العمل

بيانات جوجل تظهر عصيانا لإجراءات العزل فى أمريكا وأستراليا

منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة القوى العاملة

المغرب: علماء حفريات يكتشفون بقايا أول «ديناصور مائي» بالعالم

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
المناضلون فى الدراما.. فى بيتنا رجل لكن لا وقت للحب
ماجد حبته
رد فعل «إخوانى» بائس ويائس
مؤمن المحمدي
نقط المصحف
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
المزيد

الثقافة

حسام عقل: خطاب الآداب والفنون العربى واكب قضايا العمال

«مورافيا».. رواية جديدة لأحمد معوض عن دار النخبة

«الثقافة» تهدى «مصر التى فى خاطرى» لشهداء الجيش والشرطة

حكايات شارع المعز ضمن احتفالات «ثقافة القاهرة» بليالي رمضان أولانلاين