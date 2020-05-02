رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 مايو 2020 الموافق 09 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تهدى «مصر التى فى خاطرى» لشهداء الجيش والشرطة

السبت 02/مايو/2020 - 12:13 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
آلاء حسن
طباعة
أصدرت وزارة الثقافة رؤية جديدة للعمل الوطنى الشهير "مصر التى فى خاطرى"، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك إهداء إلى أرواح شهداء الوطن والواجب، وتأكيدا على تضحيات رجال الجيش والشرطة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

ويضم الإصدار مشاهد متعددة لبطولات القوات المسلحة وأبنائها البواسل وتوثيق لصور الأبطال من شهداء حادث بئر العبد ولقطات للاستعدادات العسكرية فى مواجهة التحديات المعاصرة.

كما يستعرض مشروع وزارة الثقافة "عاش هنا" لمقرات إقامة أبطال الجيش والشرطة، ويبرز عظمة مصر وأهم معالمها الحضارية، واصطفاف المجتمع لاستكمال عملية بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

أغنية "مصر التى فى خاطرى" كلمات أحمد رامى، وألحان رياض السنباطى، تنفيذ وتوزيع كريم عبد الوهاب، أداء كورال مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، وتدريب كل من الدكتور محمد عبد الستار وداليا حسنين، وتم تنفيذه بوحدة الفيديوتك بوزارة الثقافة، مونتاج شريف رضا ورؤية محمد منير.

موضوعات متعلقة

ما حقيقة تسريح موظفين بالحكومة تنفيذًا لخطة صندوق النقد؟

«أنصار بيت المقدس» وراء حادث بئر العبد.. وبيان داعش «محاولة استعراضية»

صدمة حمدي الميرغني في «رامز مجنون رسمي»

الصحة تنفي إرسال فرق لإجراء تحاليل كورونا في المنازل

الصور

image description

الأربعاء المقبل.. تحالف الأحزاب يناقش موضوعات خاصة

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

الأكثر قراءة

تفاصيل العلاج الإماراتي الجديد لفيروس كورونا (تقرير)

ترامب يصادق على دواء أمريكى لعلاج كورونا

الصحة: 14 وفاة و358 إصابة جديدة بكورونا

موعد إعلان وزير التعليم طريقة تسليم البحث من الطلاب

إنفوجراف

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

منوعات

منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة القوى العاملة

المغرب: علماء حفريات يكتشفون بقايا أول «ديناصور مائي» بالعالم

صناعة التبغ فى جنوب إفريقيا تحارب حظر السجائر

ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة عبر الغذاء فى الولايات المتحدة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
المناضلون فى الدراما.. فى بيتنا رجل لكن لا وقت للحب
ماجد حبته
رد فعل «إخوانى» بائس ويائس
مؤمن المحمدي
نقط المصحف
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تهدى «مصر التى فى خاطرى» لشهداء الجيش والشرطة

حكايات شارع المعز ضمن احتفالات «ثقافة القاهرة» بليالي رمضان أولانلاين

فتح باب الترشح للدورة 14 لجائزة «البوكر» العربية

ناهد تاج تستعد لإقامة معرض فنى تشكيلى بعد انتهاء «كورونا»