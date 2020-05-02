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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» بالولايات المتحدة إلى 160 ألف حالة

السبت 02/مايو/2020 - 12:21 ص
جريدة الدستور
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ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة إلى نحو 160 ألف حالة.

وأظهرت البيانات وفقًا لأحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حالات الإصابة المؤكدة تجاوزت المليون و91 ألف حالة بينما زادت حالات الوفاة إلى قرابة 63 ألفًا.

ويرى الخبراء أنه من الصعب تحديد ما إذا كان معدل حالات الوفاة يتجه نحو الارتفاع أو الانخفاض في الوقت الراهن، حيث اعتبر بعضهم أن ذروة الفيروس في الولايات المتحدة كانت في يوم 16 أبريل الماضي حين بلغ عدد حالات الوفاة آنذاك نحو 4600 حالة في يوم واحد حسب جامعة جونز هوبكنز.

لكن الأرقام لم تسجل انخفاضًا مطردًا منذ ذلك الحين، وعلى سبيل المثال، وصلت حالات الوفاة يوم الثلاثاء الماضي إلى ألف و378 حالة ثم عاودت الارتفاع إلى 2096 في اليوم التالي، ثم زادت مجددا يوم الخميس الماضي إلى 2612 حالة.

ويعتمد تطور حجم الحالات في المرحلة المقبلة، حسب المراقبين، على استجابة المواطنين للتدابير الوقائية المطبقة في أنحاء البلاد مع اتجاه نحو 30 ولاية لتخفيف بعض القيود وإعادة تشغيل الاقتصاد في غضون أيام قليلة.

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