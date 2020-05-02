«جهاز العاشر من رمضان»: الانتهاء من المرحلة الرابعة للمحور الشمالى أكتوبر المقبل

تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينه العاشر من رمضان، والمشرف على خليج السويس، أعمال الطرق بالمحور الشمالي المرحلة الرابعة، موضحًا أن الطريق يربط بين عمارات الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بطريق «العاشر- أبوحماد» مرورًا بالأحياء «١٦، و١٥، و١٣» بطول ٢٩ كيلو متر تقريبًا.وقال جهاز مدينه العاشر من رمضان، إن تكلفة تنفيذ المحور الشمالي بلغت نحو ٩٨ مليون جنيه، مضيفًا أنه من المقرر الانتهاء من المشروع أول أكتوبر المقبل، مطالبًا الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.