حملات للتصدى للبناء العشوائى بمدينة 6 أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم رصد مخالفة بناء عشوائي بالحي الثالث قطعة ١٥١٥بالمدينة، مؤكدًا أن الإدارات المختصة بالجهاز قامت بالتنسيق مع شرطة التعمير بالتعامل بكل حزم مع مخالفي البناء العشوائي، موضحًا أنه جاري تحويل المخالفة إلى النيابة العسكرية.وقال رئيس جهاز 6 أكتوبر، أن الجهاز يتعامل بكل قوة وحزم ضد أي مخالفات للبناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقًا لتعمليات وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المختصة حيال ذلك.وأكد «الشربيني»، أن الجهاز يقوم بحملات مستمرة للقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء، وذلك لعدم استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.